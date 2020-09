Juventus Novara streaming: dove vedere il match gratis, no Rojadirecta (Di domenica 13 settembre 2020) Juventus Novara streaming – Debutta la nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Oggi, alle 10.30 del mattino, Juventus Novara si sfidano in amichevole. La formazione della Juve sarà probabilmente assai vicina a quella che debutterà in campionato contro i blucerchiati. Prima curiosità sul modulo, Pirlo dovrebbe iniziare con il 4-3-3. Quindi Szczesny in porta, a Bonucci e Chellini centrali con Cuadrado a destra, come lo utilizzava Sarri, ed Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo il play sarà Arthur, al suo fianco certamente Bentancur, dall’altra parte agirà Rabiot. Davanti manca un centravanti vero, out Dybala (che difficilmente recupererà per la Samp) dovrebbero agire Douglas Costa e ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 13 settembre 2020)– Debutta la nuovatargata Andrea Pirlo. Oggi, alle 10.30 del mattino,si sfidano in amichevole. La formazione della Juve sarà probabilmente assai vicina a quella che debutterà in campionato contro i blucerchiati. Prima curiosità sul modulo, Pirlo dovrebbe iniziare con il 4-3-3. Quindi Szczesny in porta, a Bonucci e Chellini centrali con Cuadrado a destra, come lo utilizzava Sarri, ed Alex Sandro sulla sinistra. A centrocampo il play sarà Arthur, al suo fianco certamente Bentancur, dall’altra parte agirà Rabiot. Davanti manca un centravanti vero, out Dybala (che difficilmente recupererà per la Samp) dovrebbero agire Douglas Costa e ...

