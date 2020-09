Juve-Novara 5-0 | bella prova per Pirlo Ronaldo subito in gol | McKennie già idolo

(Di domenica 13 settembre 2020) Prima uscita stagionale per lantus di Andrea. Vittoria per 5-0 contro il: il report e le ultimissime

Si mettono in evidenza McKennie e Kulusevski, ma anche il ritorno di Pjaca fa sorridere Pirlo. Segna il solito Cristiano Ronaldo. La Juventus vince 5-0 la sua prima amichevole stagionale: un risultato ...Prima uscita stagionale per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. La compagine bianconera si è imposta in amichevole con un netto 5-0 sul Novara, che porta le firme di Cristiano Ronaldo, Ramsey, Pjaca e ...