Gp Mugello | vince Hamilton su Bottas Disastro Ferrari

(Di domenica 13 settembre 2020) Nella casa della, quel circuito delche ha ospitato il Gp di Toscana di Formula1, trionfa Lewisarrivato a quota 90 nel suo palmares personale. Seconda posizione per Valtteri, che completa la doppietta Mercedes. Il finlandese non è riuscito a mettere la sua vettura davanti a quella del compagno di squadra, autore anche del giro più veloce della gara. Il podio viene completato dalla Red Bull di Alexander Albon, oggi finalmente concreto in Toscana e al suo primo podio in Formula 1.Quarto posto per Daniel Ricciardo su Renault, davanti alla Racing Point di Sergio Perez e alla McLaren di Lando Norris. Ottavo Charles Leclerc, decimo Sebastian Vettel. Tra le duec`è l`Alfa Romeo dell`ottimo Kimi Raikkonen. Start con diversi contatti e incidenti, con ...