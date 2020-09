Giovane calciatore muore ad Anacapri in un incidente col motorino

Leggi su ildenaro

(Di domenica 13 settembre 2020) Un, Ettore Gargiulo, di 20 anni, è morto la notte scorsa adin unavvenuto in Via Orlandi che congiunge la provinciale al centro della cittadina isolana. La vittima era a bordo di unche, secondo la ricostruzione dei carabinieri, viaggiando a forte velocità si è scontrato con un’automobile probabilmente ferma in strada. Alla guida delc’era un altro ragazzo di Capri, suo amico inseparabile, rimasto ferito senza riportare seri danni ed è ora ricoverato nell’ospedale Capilupi di Capri. Alcune persone hanno allertato i carabinieri della stazione diche sono intervenuti immediatamente insieme con le ambulanze del 118. Le indagini sono in corso per cercare di completare la ricostruzione della ...