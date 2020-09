Fa retromarcia e travolge la nipotina | muore bimba di poco più di un anno

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020) Tragedia stamattina nel comune di Ponso, nel Padovano, dove è morta una bambina di une 4 mesi. La piccola era in cortile quando è stata travolta dall’auto guidata dal nonno 55enne. L’uomo stava facendoe non si è accorto della presenza della. Inutile l’intervento dei sanitari: per lanon c’è stato nulla da fare. La piccola era l’unica figlia di una coppia di origini marocchine ma da anni residente a Ponso. La mamma, non ancora trentenne, è stata colta da un malore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Este (Padova) per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.L'articolo Fala...