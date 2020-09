Chiambretti | “Tiki Taka lo show giusto per questo momento storico della mia vita Voglio…”

Leggi su golssip

(Di domenica 13 settembre 2020) Pierosi appresta a condurre la nuova stagione di Tiki. Ospite di Verissimo, il conduttore si esprime così in vistaprima puntata del programma una volta condotto da Pierluigi Pardo. "Ringrazio Mediaset per la proposta. Tikiè lopermiain cui voglio tagliare col passato. Visto che mia madre non c’è più, ho voluto fare una cosa diversa che non aveva mai visto per non sentirne troppo la mancanza. Il 21 settembre, a sei mesi esatti dalla sua scomparsa, ci sarà la prima puntata di un programma senza la mia prima spettatrice anche se so che lei è sempre qui con me", conclude.(adnkronos) ...