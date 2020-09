Benevento | Inzaghi | «Contro l’Inter cercheremo di vendere cara la pelle»

(Di domenica 13 settembre 2020) Filippo, tecnico del, ha parlato dopo il testla Reggina. Queste le sue parole riportate da Ottopagine Filippo, tecnico del, ha parlato dopo il testla Reggina. Queste le sue parole riportate da Ottopagine.it. CONDIZIONE DEI NUOVI – «E’ buona. Dobbiamo dargli il tempo, ma non hanno bisogno di tanti allenamenti. Glik e Ionita sembrano stare qui da sempre, mentre Foulon sono certo che ci darà grandi soddisfazioni. Dabo è pronto, così come Caprari. Pensiamo ad arrivare alla sfida con la Sampdoria al meglio». ATTEGGIAMENTO – «In questo momento della stagione mi interessa l’atteggiamento. Abbiamo cercato di giocare, partendo sempre dal portiere: è un qualcosa di molto ...

Lavori in corso, com'è giusto che sia. Il primo, vero test stagionale mette in mostra un Benevento ragionevolmente ancora in cantiere, ma con interessanti prospettive di crescita. Di positivo, al di l ...Nell’amichevole disputata nel pomeriggio allo stadio Benito Stirpe la Lazio ha vinto 1-0 contro il Frosinone un’amichevole di preparazione in vista della nuova stagione ormai alle porte. Nelle fila de ...