Autostrada A1: chiuso per una notte il casello di Arezzo in uscita (Di domenica 13 settembre 2020) Sull'Autostrada A1, per consentire lavori di sostituzione dei pannelli a messaggio variabile, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di Arezzo, in uscita per ch proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino Leggi su firenzepost (Di domenica 13 settembre 2020) Sull'A1, per consentire lavori di sostituzione dei pannelli a messaggio variabile, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiusa la stazione di, inper ch proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino

FirenzePost : Autostrada A1: chiuso per una notte il casello di Arezzo in uscita - TrafficoA : A23 - Pontebba - Entrata Chiusa A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio Pontebba in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:0... - TrafficoA : A23 - Pontebba - Entrata Chiusa A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio Pontebba in entrata e' chiuso al traffico fino alle 06:0... - viabilitasdp : 21:36 #A25 Cocullo in entrata e' chiuso al traffico fino alle 10:00 del 12/09/2020 verso Autostrada Roma-Teramo pe… - TrafficoA : A1 - Settebagni - Entrata Chiusa A1 Diramazione Roma nord - GRA Settebagni in entrata e' chiuso al traffico verso Autostrada Mi... -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrada chiuso Autostrada A1: chiuso per una notte il casello di Arezzo in uscita Firenze Post Autostrada, per due notti chiude il casello di Grottammare in direzione Nord

GROTTAMMARE – Sull’autostrada A14 , per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, co ...

Incidente in A4, Tir cade nella scarpata e si rovescia

Incidente in autostrada A4, dove un Tir è caduto nella scarpata e si è rovesciato, dopo aver divelto circa 60 metri di guardrail. Incidente in autostrada A4, al km 450+100, nel tratto compreso tra gli ...

GROTTAMMARE – Sull’autostrada A14 , per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 16 e giovedì 17 settembre, co ...Incidente in autostrada A4, dove un Tir è caduto nella scarpata e si è rovesciato, dopo aver divelto circa 60 metri di guardrail. Incidente in autostrada A4, al km 450+100, nel tratto compreso tra gli ...