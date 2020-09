(Di sabato 12 settembre 2020) La, nel pomeriggio, ha strappato un prestigioso pareggioil, nonostante il test sia stato amichevole. Per i ragazzi di mister Brunosarà comunque un segnale di incoraggiamento ed un messaggio positivo in vista della prossima stagione. L'allenatore dei liguri ha commentato ai microfoni di Sky Sport il buon risultato ottenuto nell'amichevole di Casteldebole."BELLA PROVA, MA SERVONO LE RETI"caption id="attachment 1020781" align="alignnone" width="1024", Getty Images/caption"Oggi abbiamo disputato una bella partita, mi dispiace solo che ci sia mancata la rete, dopo una prova così stata sarebbe la conclusione perfetta. Non siamo venuti aper fare da sparring partner, nonostante il nostro lavoro insieme sia ...

ItaSportPress : Virtus Entella, Tedino: 'Bella gara contro il Bologna, ma dobbiamo iniziare a segnare' - - 1000Cuori : ?????#BolognaFC-Virtus Entella, le dichiarazioni post partita di Roberto #Soriano #WeAreOne #amichevole ?????? - 1canalesport : Virtus Entella: 0-0 in amichevole con il Bologna a Casteldebole - ZO_it : La #cronaca del match, di Simone #Minghinelli. #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #VirtusEntella #Entella #amichevole… - luca_nigro : La fotogallery del match amichevole con la #VirtusEntella #Bologna #SerieATIM -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Entella

L’amichevole tra Bologna e Virtus Entella si è conclusa con un pareggio a reti inviolate: solo 0-0 per la squadra di Mihajlovic Il Bologna di Sinisa Mihajlovic non è riuscito ad andare oltre il paregg ...Bologna Entella 0-0: risultato ancora fermo sul pareggio a reti bianche all’intervallo di questa partita amichevole che è cominciata alle ore 16.00 e non alle ore 15.00, come inizialmente annunciato.