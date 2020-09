Violenta esplosione distrugge 3 piani di un condominio: ricerche dei feriti in corso (Di sabato 12 settembre 2020) Una violentissima esplosione ha fatto crollare i tramezzi di almeno tre piani di un condominio. Al momento sono stati recuperati otto feriti, uno sarebbe in gravi condizioni. Evacuato l’intero stabile La tragedia è avvenuta questa mattina poco dopo le 7 a Milano, in piazzale Libia, ma il boato si è sentito distintamente in gran parte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 settembre 2020) Una violentissimaha fatto crollare i tramezzi di almeno tredi un. Al momento sono stati recuperati otto, uno sarebbe in gravi condizioni. Evacuato l’intero stabile La tragedia è avvenuta questa mattina poco dopo le 7 a Milano, in piazzale Libia, ma il boato si è sentito distintamente in gran parte … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : #Milano: violenta #esplosione in appartamento al piano terra di un palazzo in via Libia - Marco_chp1 : RT @Tg1Raiofficial: Una violenta #esplosione ha devastato almeno 3 piani di un palazzo nella zona sud di Milano, a piazzale Libia. Si potre… - _carlottamiller : RT @TgLa7: #Milano: violenta #esplosione in appartamento al piano terra di un palazzo in via Libia - AlfaTan31621496 : RT @Tg1Raiofficial: Una violenta #esplosione ha devastato almeno 3 piani di un palazzo nella zona sud di Milano, a piazzale Libia. Si potre… - infoitinterno : Milano, violenta esplosione in un palazzo: si temono vittime VIDEO -