Ultime Notizie Roma del 12-09-2020 ore 07 | 10

(Di sabato 12 settembre 2020)dailynews radiogiornale sabato 12 settembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio continuano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia ieri sono stati 1616 contro il 1597 di giovedì 10 i morti come due giorni fa il Trend e in salita da sei settimane rileva l’istituto superiore di sanità l’età media torna a salire il 28% oltre 50 anni positivo il presidente della Consob Paolo Savona e asintomatico in quarantena a casa l’autorità ha chiuso per la vinificazione le sedi di Milano eIsraele torna in lockdown per almeno due settimane in Francia la quarantena per chi ha avuto contatti con positivi scende da 14 a 7 giorni negli Stati Uniti Fauci prevede un ritorno alla normalità fine 2021 il governatore della Sardegna Christian Solinas ha firmato una nuova ordinanza ...