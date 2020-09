Stati Uniti choc: bambina apre porta e viene sparata in faccia (Di sabato 12 settembre 2020) Stati Uniti sotto choc: una bambina è stata sparata al volto dopo che ha aperto la porta a uno sconosciuto. Ora è caccia all’uomo a Bethlehem, nello Stato della Pennsylvania, e c’è una prima pista per questa terribile azione. Il campanello suona, lei apre la porta e viene sparata in faccia. E’ l’assurdo e disumano … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 settembre 2020)sotto: unaè stataal volto dopo che ha aperto laa uno sconosciuto. Ora è caccia all’uomo a Bethlehem, nello Stato della Pennsylvania, e c’è una prima pista per questa terribile azione. Il campanello suona, leilain. E’ l’assurdo e disumano … L'articolo proda www.inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Americana, una newsletter sugli Stati Uniti Internazionale Priolo, palestra Polivalente: affidata a breve a gara per il ripristino del parquet

La gara per il ripristino del parquet della palestra del Polivalente è stata inserita sul Mepa e sarà affidata a breve. Il campo da gioco fu oggetto lo scorso anno di un attentato incendiario, che ...

Referendum a rischio brogli: schede elettorali senza timbro del Ministero per gli elettori all'estero

Le schede elettorali per gli italiani all'estero non vidimate né timbrate. Dagli Stati Uniti arrivano le prime foto delle schede inviate dal Ministero per votare al referendum sul taglio dei parlament ...

