Sfugge ai domiciliari e nasconde droga in casa | arrestati moglie e marito a Giugliano

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 12 settembre 2020) I carabinieri di Varcaturo hanno tratto in arresto per detenzione dia fini di spaccio Joseph Atta Nimoh, 46enne già aie laVivian Smith Nyeako di 55 anni, entrambi di origini ghanesi e già noti alle forze dell’Ordine. I militari hanno raggiunto l’abitazione dei coniugi per controllare che l’uomo stesse rispettando … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.