Sassuolo | Magnanelli | “Vogliamo sognare Speriamo di riabbracciare presto i tifosi”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilspera di cominciare questo campionato come ha finito l'ultimo, ovvero abbinando risultati e punti e finendo più che volentieri sotto i più attenti riflettori. Anzi, spera di fare ancora meglio. E se lo dice Francescoc'è da crederci. Il capitano del, in Emilia fin dal 2005, suona la carica in casa degli emiliani in vista della nuova stagione. D'altronde, la dirigenza fino ad oggi ha fatto un buon lavoro se si considera che al momento nessuno dei big è partito, come da richiesta di mister De Zerbi, ci sono tutte le premesse per continuare l'ottimo percorso intrapreso nella scorsa stagione."VOGLIAMOIN GRANDE"caption id="attachment 564737" align="alignnone" width="600", Getty Images/caption"La prossima sarà la stagione ...