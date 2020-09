Salmone impanato al profumo di lime idea sfiziosa

Leggi su notizieora

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilè un secondo molto gustoso, facile e veloce da fare. Un secondo piatto aromatizzato al, da portare in tavola con un’insalata, una ricetta saporita e inoltre leggera. Unaottima e, per il pranzo o la cena, adatta in qualsiasi occasione; anche per una ricorrenza particolare.diLe fette divengono dapprima impanate con un misto di pan grattato e corn flakes aromatizzati con la buccia del. Ildelnell’impanatura e nella cottura del pesce, lo arricchisce di un gusto ancora più delizioso e particolarmente fresco. Una ricettache ...