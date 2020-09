Roma | le associazioni femministe al Comune | “Pensi a Centri anti violenza e case rifugio”

Leggi su dire

(Di sabato 12 settembre 2020) ROMA – “Sottotraccia l’altro ieri la Commissione del Comune di Roma sulle Pari Opportunita’ ha ritenuto necessario affrontare l’argomento della violenza subita dagli uomini per mano delle donne. Non essendoci, come e’ evidente, il supporto dei numeri di un fenomeno assai marginale e non sistemico, il dibattito e’ stato tutto ideologico ed ha avuto il chiaro intento di decostruire gli interventi di contrasto alla violenza sulle donne, introducendo elementi di equivalenza di ogni forma di violenza. Lungi dal voler mortificare quegli uomini che hanno vissuto esperienze di violenza, vogliamo ricordare a chi ricopre ruoli istituzionali, dunque alla presidente della Commissione del Campidoglio e alla Giunta Capitolina nel suo insieme, che nessun tentativo di mistificazione della realta’ potra’ passare senza che le associazioni femministe facciano sentire la propria voce“. Cosi’ in una nota stampa Be Free, Casa delle donne Lucha y Siesta, Differenza Donna, Centro Donna L.I.S.A., SCOSSE-Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali Casa Internazionale delle donne, D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, Assolei sportello donna Onlus, Associazione Ponte Donna, Il cortile-consultorio di psicanalisi applicata, Associazione Donne e politiche familiari, Non una di meno-Roma Non una di meno-Castelli Romani, Associazione SocialmenteDonna, sull’audizione della rappresentante dell’Associazione ‘L’Altra Part’ per l’illustrazione della tematica relativa alla violenza sugli uomini che c’e’ stata ieri in Commissione Pari Opportunita’ del Comune di Roma.