Referendum: Salvini, la Lega non è una caserma (Di sabato 12 settembre 2020) MATERA, 12 SET - "No", quello di Giorgetti sul Referendum non è uno strappo". Lo ha detto a Matera il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un comizio a sostegno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 12 settembre 2020) MATERA, 12 SET - "No", quello di Giorgetti sulnon è uno strappo". Lo ha detto a Matera il leader della, Matteo, parlando con i giornalisti a margine di un comizio a sostegno ...

davidallegranti : Tra i guai di Salvini, il No di Giorgetti al referendum e la stravittoria di Luca Zaia in Veneto, mi pare che torni… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi con @Capezzone e @galietti82. Caos scuola, aggressione contro Salvini, centrosinist… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero che il governo vada a casa il prima possibile, ma a prescindere dall'esito delle elezioni o del ref… - volpi_raffaele : RT @Italia_Notizie: Giorgetti vota no al referendum e Salvini minimizza: la Lega non è una caserma - Gamberassimo : RT @gladiatoremassi: Ovvio che parlamentari come #meloni #salvini che hanno quasi il 90% di assenze cercano di far votare no al #Referendum… -