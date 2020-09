PS5 | annunciato uno showcase | novità in arrivo?

(Di sabato 12 settembre 2020) Notizia freschissima quella sul prossimoche Sony Interactive Entertainment terrà per la PS5, datato 16 settembre, e l’hype è già alle stelle La scorsa settimana, Microsoft ha gettato tutti quanti nella next-gen con l’annuncio della data d’uscita e del prezzo di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S. Prima con un leak, poi con la conferma ufficiale, la casa di Redmond ha mostrato non solo la console entry-level per la sua prossima generazione, ma ha finalmente rivelato quei dati tecnici che tutti i consumatori aspettavano. Non la potenza, non i giochi che saranno poi disponibili, ma il prezzo. Siamo tutti venali, siamo tutti a corto di soldi, queste sono le cose essenziali. Sony, dal canto suo, è rimasta indietro e questi dettagli per quel che riguarda PlayStation 5 sono ancora avvolti nel mistero. ...

Ultime Notizie dalla rete : PS5 annunciato

Atteso, richiesto e bramato dai videogiocatori, arriva infine l'annuncio da parte dei vertici Sony di un nuovo appuntamento streaming interamente dedicato alla prossima generazione di console. Come po ...Per un certo verso le skin di Winamp rappresentano l'informatica di quegli anni, non solo a livello stilistico. Trasudano il concetto di anni '90 in ogni loro pixel, in un momento in cui non solo si i ...