Playstation 5, annunciato nuovo evento in streaming: ecco data e orario (Di sabato 12 settembre 2020) In maniera non completamente inaspettata, Sony ha deciso di organizzare un nuovo evento completamente in streaming per fornire maggiori dettagli sull’imminente uscita della Playstation 5. evento E’ innegabile che l’annuncio da parte di Microsoft sull’arrivo contemporaneo di Xbox Series X e Serie S, con tanto di prezzi ufficiali e data di commercializzazione abbia fatto incuriosire tantissimi appassionati, sopratutto per la possibilità, grazie alla entry level Serie S di spendere una cifra non elevatissima e comunque ottenere una console di ultima generazione. La casa nipponica non si è fatta attendere, e diverse settimane dopo l’annuncio ufficiale di Playstation 5, tramite i canali ufficiali Sony è ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) In maniera non completamente inaspettata, Sony ha deciso di organizzare uncompletamente inper fornire maggiori dettagli sull’imminente uscita della5.E’ innegabile che l’annuncio da parte di Microsoft sull’arrivo contemporaneo di Xbox Series X e Serie S, con tanto di prezzi ufficiali edi commercializzazione abbia fatto incuriosire tantissimi appassionati, sopratutto per la possibilità, grazie alla entry level Serie S di spendere una cifra non elevatissima e comunque ottenere una console di ultima generazione. La casa nipponica non si è fatta attendere, e diverse settimane dopo l’annuncio ufficiale di5, tramite i canali ufficiali Sony è ...

