Per Willy: sei tutto il bene del mondo (Di sabato 12 settembre 2020) ​Hai cercato di portare pace e difendere un tuo amico nella rissa selvaggia a Colleferro. E ti hanno ucciso per questo. Ti ringraziamo Willy per averci ricordato che davanti ad un'ingiustizia non dobbiamo mai voltare le spalle. Come possiamo tollerare una aggressione e un omicidio di tale disumana ferocia come quelli avvenuti contro Willy? Come descrivere in parole la prepotenza che può portare ad attuare una tale violenza nei confronti di un ragazzo portatore di Pace? Gesti (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google (Di sabato 12 settembre 2020) ​Hai cercato di portare pace e difendere un tuo amico nella rissa selvaggia a Colleferro. E ti hanno ucciso per questo. Ti ringraziamoper averci ricordato che davanti ad un'ingiustizia non dobbiamo mai voltare le spalle. Come possiamo tollerare una aggressione e un omicidio di tale disumana ferocia come quelli avvenuti contro? Come descrivere in parole la prepotenza che può portare ad attuare una tale violenza nei confronti di un ragazzo portatore di Pace? Gesti (...) - Tribuna Libera

CottarelliCPI : Potrebbero per favore i media smettere di pubblicare foto in pose statuarie ed espressioni da ebete degli aggressor… - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - matteosalvinimi : Da italiano e da papà chiedo giustizia e preghiera per Willy, galera a vita per gli infami assassini. - gelso02 : @ldibartolomei Non credo in nessun dio ma in fondo spero che ci sia qualcosa di bello dopo la morte. Per Willy e per questa madre??#Willy - MarcoAcco68 : RT @petergomezblog: #Colleferro, i 4 arrestati per la morte di #Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi… -