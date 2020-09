Pavia, bimba positiva al Covid in un asilo: tutta la classe in quarantena (Di sabato 12 settembre 2020) Pavia, bimba positiva al Covid: tutta la classe in quarantena Una bambina di appena 4 anni che frequenta l’asilo 8 marzo di Pavia è risultata positiva al Coronavirus. La piccola, secondo quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Intanto Ats (l’ex Asl) e Comune di Pavia hanno già messo in quarantena il resto della classe, vale a dire gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla disinfezione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto. Leggi anche: 1. Vaccino anti-Covid: cosa sappiamo dello stop ai test di AstraZeneca e cosa succede adesso / ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020)allainUna bambina di appena 4 anni che frequenta l’8 marzo diè risultataal Coronavirus. La piccola, secondo quanto si apprende, sarebbe asintomatica. Intanto Ats (l’ex Asl) e Comune dihanno già messo inil resto della, vale a dire gli altri 13 bambini di quattro e cinque anni della sua sezione e le maestre, provvedendo alla disinfezione. Il resto della scuola resterà regolarmente aperto. Leggi anche: 1. Vaccino anti-: cosa sappiamo dello stop ai test di AstraZeneca e cosa succede adesso / ...

