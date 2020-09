Monaco, Kovac allontana Brozovic: «Non è un giocatore per noi» (Di sabato 12 settembre 2020) L’allenatore del Monaco, Niko Kovac, ha parlato di Marcelo Brozovic, giocatore dell’Inter nel corso di una conferenza stampa Niko Kovac, allenatore del Monaco, ha smentito le voci di un possibile arrivo di Marcelo Brozovic nella squadra francese. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano Nice-Matin: «Penso sia sempre molto facile essere accostato ad un giocatore che ho già allenato in passato. Ho avuto Brozovic nella selezione Under 21 croata. È un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) L’allenatore del, Niko, ha parlato di Marcelodell’Inter nel corso di una conferenza stampa Niko, allenatore del, ha smentito le voci di un possibile arrivo di Marcelonella squadra francese. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal quotidiano Nice-Matin: «Penso sia sempre molto facile essere accostato ad unche ho già allenato in passato. Ho avutonella selezione Under 21 croata. È un ottimo, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale. Ma onestamente, non è unper noi. Stiamo seguendo altre piste in questo ...

Fraboys69 : Davano brozo al monaco solo perché allenato da Kovac. Che modo di fare calciomercato in italia... - Mimmo_Interista : Inter, Monaco su Brozovic? Kovac: “Grande giocatore, ma non fa per noi. Seguiamo altre piste” - Salvamarga88 : RT @BombeDiVlad: ??? '#Brozovic? Non è un giocatore adatto a noi' ??? Le parole del tecnico del #Monaco Niko #Kovac ????? #LBDV #LeBombeDiVl… - Fraboys69 : RT @Ale_Rimi: #Kovac (tecnico Monaco ????): '#Brozovic? Ottimo giocatore, ma non fa per noi'. Una smentita dietro l'altra, insomma. - MazelliSofia : RT @Vince_Mirto: ??#Kovac smentisce la trattativa: niente #Monaco per #Brozovic. Le parole del tecnico ?? @vivoperlinter @impusino https:/… -