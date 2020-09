Mariangela Esposito | una mamma a “quattroruote”

Leggi su dilei

(Di sabato 12 settembre 2020) Ci sono storie che meritano di essere raccontate, lo capisci subito, basta una parola, una frase, o una fotografia. Una settimana fa mi arriva questo messaggio su Instagram: “Ciao Irene sonoho 35 anni, ho visto che ti appassioni alle storie belle, quelle che trasmettono davvero qualcosa, io sono unasu quattro ruote, sono in sedia a rotelle per una distrofia muscolare, ma ciò non mi ha impedito di realizzare il sogno di diventare madre…” in allegato aveva messo alcune foto di lei con sua figlia e suo marito, al tramonto sulla spiaggia. Ecco posso dire che sarebbero bastate quelle per convincermi a raccontare la loro storia, perché l’amore che ho visto in quell’abbraccio mi ha commosso, mi ha rimesso in pace con il mondo. Perché queste sono storie di resilienza, di ...