L'inviata di Dritto e Rovescio Luciana Coluccello "blastata" da un ragazzo per via della mascherina (Di sabato 12 settembre 2020) È Trash Italiano, seguitissimo account di Twitter, a postare la clip dove si vede chiaramente "lo scivolone". Siamo a Dritto e Rovescio su Rete 4 e l'inviata è andata a controllare come vanno le cose nella notte romana, per far vedere allo spettatore se le regole su distanziamento e mascherina vengono rispettate. Luciana Coluccello intercetta due ragazzi senza mascherina: "Nei luoghi pubblici molti affollati la mascherina in realtà di dovrebbe indossare", dice. "Pure lei c'è l'ha qua la mascherina", risponde il ragazzo indicando il collo. I tre sembrerebbero troppo vicini per fare a meno del dispositivo di sicurezza che, per altro, non impedisce di ...

