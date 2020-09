L'addio a Willy, Conte: 'Efferata violenza, ci aspettiamo pene severe e certe' (Di sabato 12 settembre 2020) In centinaia hanno indossato la maglietta o camicia bianca come chiesto dalla famiglia. Il premier ai genitori: 'L'Italia è con voi, vi vuole bene'. Il vescovo: 'Una morte barbara e ingiusta' Leggi su tg.la7 (Di sabato 12 settembre 2020) In centinaia hanno indossato la maglietta o camicia bianca come chiesto dalla famiglia. Il premier ai genitori: 'L'Italia è con voi, vi vuole bene'. Il vescovo: 'Una morte barbara e ingiusta'

Sono iniziati stamane, sabato 12 settembre, alle 10 i funerali di Willy Montero Duarte, il 21enne massacrato di botte e ucciso una settimana fa a Colleferro da 4 ragazzi di Artena. A presiedere la fun ...

Willy, il giorno dell’addio, Conte: “L’Italia ama questa famiglia”

Paliano, 12 settembre, l’intera comunità insieme a quelle di Colleferro, Artena e a tutti i paesi della valle del Sacco, ha detto addio a Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni morto per mano de ...

