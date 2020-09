Inchiesta sui fondi della Lega: spunta una fiduciaria panamense in Svizzera (Di sabato 12 settembre 2020) L’Inchiesta sui fondi della Lega e sulla Lombardia Film Commission si sta concentrando su un nuovo particolare: il passaggio di parte degli 800 mila euro, incassati dalla vendita gonfiata dell’immobile a Cormano, nel Milanese, dall’Italia alla Svizzera e, in particolare, su una fiduciaria panamense basata nel Paese elvetico. La Procura e la Guardia di finanza di Milano vogliono chiarire in relazione alla “destinazione finale” di parte della provvista (quasi 300mila euro pare) creata con la presunta operazione immobiliare illecita. I tre commercialisti È stata avviata da giorni dai magistrati una rogatoria in Svizzera per seguire i flussi del denaro. Le indagini hanno portato due giorni fa agli ... Leggi su tpi (Di sabato 12 settembre 2020) L’suie sulla Lombardia Film Commission si sta concentrando su un nuovo particolare: il passaggio di parte degli 800 mila euro, incassati dalla vendita gonfiata dell’immobile a Cormano, nel Milanese, dall’Italia allae, in particolare, su unabasata nel Paese elvetico. La Procura e la Guardia di finanza di Milano vogliono chiarire in relazione alla “destinazione finale” di parteprovvista (quasi 300mila euro pare) creata con la presunta operazione immobiliare illecita. I tre commercialisti È stata avviata da giorni dai magistrati una rogatoria inper seguire i flussi del denaro. Le indagini hanno portato due giorni fa agli ...

PiazzapulitaLA7 : ++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo ne… - repubblica : Inchiesta sui fondi della Lega: spunta fiduciaria panamense in Svizzera - Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei soldi… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: Svolta nell'inchiesta sui soldi spariti della #Lega. I commercialisti del #Carroccio arrestati per peculato. Continua l… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sui Fondi Lega, nell'inchiesta sui contabili il giallo dei fondi «per le elezioni 2018» Corriere della Sera Caso Lombardia Film Commission, l'ordinanza del Gip. Salvini: "Inchiesta si risolverà in nulla"

"Gli elementi teste analizzati inducono il giudicante ad attribuire all’operazione immobiliare natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l’impossessamento, da parte dell’allora pre ...

Giorgetti: “Fiducia nei commercialisti e nella giustizia”

L’ex sottosegretario al governo: «La legge che hanno in mente Pd e 5 Stelle condannerà l’Italia all’ingovernabilità» Soldi, inchieste, giustizia. Tre temi che Giancarlo Giorgetti tira fuori a Trieste ...

"Gli elementi teste analizzati inducono il giudicante ad attribuire all’operazione immobiliare natura sostanzialmente appropriativa, concretizzando di fatto l’impossessamento, da parte dell’allora pre ...L’ex sottosegretario al governo: «La legge che hanno in mente Pd e 5 Stelle condannerà l’Italia all’ingovernabilità» Soldi, inchieste, giustizia. Tre temi che Giancarlo Giorgetti tira fuori a Trieste ...