Il Barcellona non convoca Suarez e Vidal per l'amichevole di oggi: Juve e Inter più vicine? (Di sabato 12 settembre 2020) Arturo Vidal e Luis Suarez non convocati per la partita contro il Tarragona. Juventus e Inter si avvicinano Leggi su 90min (Di sabato 12 settembre 2020) Arturoe Luisnonti per la partita contro il Tarragona.ntus esi avvicinano

FBiasin : #Vidal rinuncia al suo ultimo anno di contratto con il #Barcellona per venire all'#Inter (via @mundodeportivo). Or… - SkySport : Calciomercato Inter-Vidal, iniziato il countdown: il Barcellona non lo convoca - romeoagresti : La #Juve continua a lavorare senza sosta su #Suarez. Da domani, probabilmente NON lunedì, l’uruguaiano sosterrà l’e… - ForzaToro1971 : RT @bioccolo: @mimmomemoli Le ricordo che lo smartworking in Italia c'è dal 2015 e fino al 2019 ha coinvolto il 3,8% dei lavoratori. Oggi è… - CalcioJcom : New post: Suarez non convocato dal Barcellona, Juve più vicina: deve andarsene subito -