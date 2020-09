Il 10% degli asmatici con forma severa, in Italia penna per terapia ‘fai da te’ (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – Una rivoluzione della qualità della vita per chi soffre di asma severo, forma grave che colpisce il 10% degli asmatici. E’ la terapia ‘fai da te’ con la penna per l’autosomministrazione dell’anticorpo monoclonale mepolizumab che, su prescrizione medica, può essere autosomministrato dal paziente a domicilio ogni 4 settimane grazie ad una semplice penna pre-riempita. L’asma severo può scatenare attacchi di ‘fame d’aria’ estremamente seri, tanto da costringere ogni anno 4 persone su 10 a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La novità terapeutica messa a punto da Gsk, disponibile ora anche in Italia, è stata presenta alla stampa in una ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – Una rivoluzione della qualità della vita per chi soffre di asma severo,grave che colpisce il 10%. E’ la‘fai da te’ con laper l’autosomministrazione dell’anticorpo monoclonale mepolizumab che, su prescrizione medica, può essere autosomministrato dal paziente a domicilio ogni 4 settimane grazie ad una semplicepre-riempita. L’asma severo può scatenare attacchi di ‘fame d’aria’ estremamente seri, tanto da costringere ogni anno 4 persone su 10 a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La novità terapeutica messa a punto da Gsk, disponibile ora anche in, è stata presenta alla stampa in una ...

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con San Pellegrino, il palazzo dei Papi e una delle due cornici più belle del capoluogo: quest’anno si offre orgogliosa per la IV edizione de “la Via degli Artisti ...

L’Amministrazione scolastica risponde ai professori senza cattedra: “Nessun disastro annunciato”

Aosta - In una nota l'Amministrazione spiega che gli insegnanti saranno regolarmente in classe per l’inizio dell’anno scolastico, E confuta anche i numeri dati dagli insegnanti precari: "Le cattedre v ...

