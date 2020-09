'I gradi dell'esercito declinati al femminile', la proposta del ministro tedesco" (Di sabato 12 settembre 2020) Il ministero della Difesa tedesco intende introdurre, 'entro un anno', la declinazione dei gradi al femminile per le donne nelle Forze armate, Bundeswehr,. E' quanto riferisce il quotidiano 'Die Welt',... Leggi su europa.today (Di sabato 12 settembre 2020) Il ministeroa Difesaintende introdurre, 'entro un anno', la declinazione deialper le donne nelle Forze armate, Bundeswehr,. E' quanto riferisce il quotidiano 'Die Welt',...

Ultime Notizie dalla rete : gradi dell L'ultima dalla Germania: i gradi dei militari saranno anche femminili ilGiornale.it COVID, VALLE PELIGNA: PROCESSATI DALLA ASL OLTRE 35MILA TAMPONI

SULMONA – Un impegno a 360 gradi per garantire un monitoraggio costante e capillare, contenere la diffusione del virus e tracciare i contatti, in modo da isolare e circoscrivere i focolai. E’ l’azione ...

Previsioni meteo, caldo e sole. Temperature sopra la media

Le previsioni meteo di domani, domenica 13 settembre, confermano un finale di weekend soleggiato su quasi tutta Italia, con la partecipazione di quella che il team de iLMeteo.it definisce una "vera e ...

