Highlights Azarenka-Osaka, finale femminile Us Open 2020 (VIDEO) (Di domenica 13 settembre 2020) Gli Highlights e gli scambi migliori della finale femminile degli Us Open 2020 tra Victoria Azarenka e Naomi Osaka. La giapponese conquista il suo terzo Slam in carriera battendo la bielorussa in tre set. Nella prima mezz’ora l’asiatica è irriconoscibile, ma col passare dei minuti riesce a trovare la quadra per rimontare l’avversaria. A New York trionfa Osaka a due anni di distanza dal primo major. IL MONTEPREMI Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Glie gli scambi migliori delladegli Ustra Victoriae Naomi. La giapponese conquista il suo terzo Slam in carriera battendo la bielorussa in tre set. Nella prima mezz’ora l’asiatica è irriconoscibile, ma col passare dei minuti riesce a trovare la quadra per rimontare l’avversaria. A New York trionfaa due anni di distanza dal primo major. IL MONTEPREMI

