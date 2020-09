Evercade retroconsole - recensione

Leggi su eurogamer

(Di sabato 12 settembre 2020) La seconda parte degli anni '10 del secondo millennio è stata davvero bizzarra dal punto di vista videoludico, ed il trend sembra continuare in questa nuova decade. Infatti, mentre computer e console si stanno corazzando per grafica super avanzata, altissime risoluzioni, mondi aperti sconfinati e tecniche di rendering complesse come il ray-tracing, di pari passo è cresciuto sempre più l'appeal per il retrogaming non solo in emulazione software, ma anche con l'arrivo sul mercato di tantissimemini che avessero lo scopo di ricreare la sensazione di nostalgia del prodotto originale.E se da un lato il software ludico sta sempre più velocemente dimenticando la distribuzione fisica in favore di quella digitale, c'è chi pagherebbe belle cifre per ritornare alla sensazione genuina e immediata dell'inserimento delle cartucce ...