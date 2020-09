Coppia gay in viaggio di nozze a Fasano, “lo chef ha disegnato con la salsa la forma di un pene nel piatto” La denuncia (Di sabato 12 settembre 2020) Scritto nel profilo Mixed lgbti: Fasano: lo chef decora il piatto disegnando un pene con la salsa. «Ci siamo sentiti umiliati» Marco e Denis, dopo essersi uniti civilmente (il rito fra l’altro è stato celebrato dal deputato Alessandro Zan, relatore alla Camera del ddl contro l’#omofobia) hanno deciso di venire in Puglia per il viaggio di nozze, e di trascorrere qualche giorno presso un prestigioso resort a Fasano «Pensavo di essere in un piccolo paradiso ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e lo chef ha disegnato con la salsa la forma di un pene nel ... Leggi su noinotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Scritto nel profilo Mixed lgbti:: lodecora il piatto disegnando uncon la. «Ci siamo sentiti umiliati» Marco e Denis, dopo essersi uniti civilmente (il rito fra l’altro è stato celebrato dal deputato Alessandro Zan, relatore alla Camera del ddl contro l’#omofobia) hanno deciso di venire in Puglia per ildi, e di trascorrere qualche giorno presso un prestigioso resort a«Pensavo di essere in un piccolo paradiso ma, nonostante la cura dei dettagli, il personale evidentemente è poco selezionato e omofobo: siamo stati derisi dai camerieri, e lohacon laladi unnel ...

Una settimana fa era stato il deputato Pd Alessandro Zan ad unirli civilmente. Mai Marco e Denis avrebbero potuto pensare che da lì a pochi giorni sarebbero stati vittime di omofobia, in Puglia, nel l ...

