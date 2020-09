Cardinale Sepe: "ADL è un amico, ma durante il nostro incontro non aveva mascherina" (Di sabato 12 settembre 2020) Il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe si è sottoposto al tampone che è risultato negativo. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Ildi Napoli Crescenziosi; sottoposto al tampone che; risultato negativo.

SkyTG24 : Coronavirus Campania, il cardinale Sepe è negativo al tampone. DIRETTA - tuttonapoli : Cardinale Sepe: 'ADL è un amico, ma durante il nostro incontro non aveva mascherina' - Chiesadinapoli : IL CARDINALE SEPE CELEBRA PER LA MADONNA DI PIEDIGROTTA E ORDINA NUOVI SACERDOTI PER NAPOLI - PeriferiamoNews : Covid, tampone negativo per il cardinale Sepe - cronista73 : Covid, il cardinale Sepe negativo al tanpone: aveva abbracciato De Laurentiis -