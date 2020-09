Ascolti settimana d’esordio Uomini e Donne: è boom, ecco perchè (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova stagione televisiva di Uomini e Donne, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format. Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del … L'articolo Ascolti settimana d’esordio Uomini e Donne: è boom, ecco perchè proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 12 settembre 2020) La nuova stagione televisiva di, come sempre in onda su Canale 5 alle ore 14.45, ha visto degli importanti cambiamenti. Prima di tutto lo studio completamente rinnovato a norma di sicurezza per la situazione sanitaria Covid-19, in secondo luogo (non meno importante) per il format. Infatti, a dispetto delle stagioni precedenti del … L'articolod’esordio: èperchè proviene da Gossip e Tv.

GossipItalia3 : Ascolti settimana d’esordio Uomini e Donne: è boom, ecco perchè #gossipitalianews - mattpasquini22 : RT @pmenti: @CarloMartootchy @SkySport @RealPiccinini A parte Cambiasso che parla 3 minuti a settimana e Adani, forse tu non sai che Bergom… - ERYREY72 : RT @pmenti: @CarloMartootchy @SkySport @RealPiccinini A parte Cambiasso che parla 3 minuti a settimana e Adani, forse tu non sai che Bergom… - KingEric7_ : RT @pmenti: @CarloMartootchy @SkySport @RealPiccinini A parte Cambiasso che parla 3 minuti a settimana e Adani, forse tu non sai che Bergom… - AndreaV91234412 : RT @LegaCamera: Rai, Lega: Grave flop di ascolti, interrogazione in vigilanza Roma, 12 settembre- “La prima settimana autunnale in Rai si… -