Andriy Shvechenko promuove Gennaro Gattuso | “Ci sono ex giocatori preparati che allenano”

(Di sabato 12 settembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan e Pallone d'oroShevchenko, oggi ct dell'Ucraina, è stato interrogato sulle parole di Louis Van Gaal sui grandi campioni che difficilmente diventano grandi allenatori. "Magari era vero in passato, negli ultimi vent'anni molte cosecambiate. Ciex, che non si affidano solo al carisma. Penso a Zidane, Guardiola, ma anche a". L'ex campione si è espresso dunque molto bene anche sul Napoli, ricordando il vecchio compagno ...

