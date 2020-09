A Modena Bonaccini apre il congresso Pd (Di sabato 12 settembre 2020) A Modena, alla Festa dell’Unità, arriva quello che potrebbe essere considerato il padrone di casa. Stefano Bonaccini si presenta con la consueta divisa d’ordinanza: Rayban da vista, giacca e camicia sbottonata fino al secondo bottone. Si siede per il suo dibattito e dice una cosa d’assoluto buon senso , rispondendo a Lucia Annunziata che lo intervista: “Se mi chiedi se devono rientrare Renzi e Bersani io dico rientrino pure. Noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e non ci votano più, non Renzi e Bersani in quanto tali. Perché il Pd non può rimanere al 20% e se rimane al 20% nei prossimi anni vuol dire che, quando si voterà per le politiche, noi non vinceremo le elezioni”.Insomma, il governatore di una grande Regione, una delle poche rimaste in mano al centrosinistra, spiega ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) A, alla Festa dell’Unità, arriva quello che potrebbe essere considerato il padrone di casa. Stefanosi presenta con la consueta divisa d’ordinanza: Rayban da vista, giacca e camicia sbottonata fino al secondo bottone. Si siede per il suo dibattito e dice una cosa d’assoluto buon senso , rispondendo a Lucia Annunziata che lo intervista: “Se mi chiedi se devono rientrare Renzi e Bersani io dico rientrino pure. Noi dobbiamo riportare quelli che sono usciti e non ci votano più, non Renzi e Bersani in quanto tali. Perché il Pd non può rimanere al 20% e se rimane al 20% nei prossimi anni vuol dire che, quando si voterà per le politiche, noi non vinceremo le elezioni”.Insomma, il governatore di una grande Regione, una delle poche rimaste in mano al centrosinistra, spiega ...

maxeffe74 : Fossi #Bonaccini mi preoccuperei di lavorare per il mandato che ricopro e non per la segreteria del PD. Soprattutto… - UKOWEN_BAD1 : RT @HuffPostItalia: A Modena Bonaccini apre il congresso Pd - HuffPostItalia : A Modena Bonaccini apre il congresso Pd - tamangha : RT @alfredodattorre: Caro @sbonaccini, con il Recovery Fund avremo 127 mld di prestiti, anche per la sanità. Sono molti, utili, ma sono deb… - PMO_W : RT @alfredodattorre: Caro @sbonaccini, con il Recovery Fund avremo 127 mld di prestiti, anche per la sanità. Sono molti, utili, ma sono deb… -