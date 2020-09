Viviana Parisi | impronte digitali sul parabrezza | forse di Gioele

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 settembre 2020) A distanza di ormai più di un mese dai fatti di Caronia, ovvero la morte della dj torinese di 43 anni,e del piccolo figlio di 4 anni,, ancora non è possibile comprendere a fondo cosa sia accaduto, quale siano state le cause della morte. Si continua ad indagare nel passato diper aggiungere dettagli ad un quadro fitto di elementi al momento impossibili da legare l’un l’altro. Dagli esami avvenuti all’interno dell’auto di, notizia di ieri, non è stata riscontrata alcuna traccia di sangue allontanando l’ipotesi che il piccolosia morto a causa dell’incidente autostradale. Ieri, nuovi rilievi all’interno dell’auto da parte della Polizia ...