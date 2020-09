Ufficiale Tatarusanu al Milan, ma le trattative con il Lione continuano per Paquetá (Di sabato 12 settembre 2020) A parte la questione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma di cui abbiamo parlato ieri, i problemi in casa Milan per quanto riguarda il reparto dell’estremo difensore, si sono parzialmente risolti giacché dopo la parteza del secondo portiere Begovic, che è tornato in Inghilterra per la fine del prestito, è stato ancora finalmente trovato un ricambio … L'articolo Ufficiale Tatarusanu al Milan, ma le trattative con il Lione continuano per Paquetá Leggi su dailynews24 (Di sabato 12 settembre 2020) A parte la questione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma di cui abbiamo parlato ieri, i problemi in casaper quanto riguarda il reparto dell’estremo difensore, si sono parzialmente risolti giacché dopo la parteza del secondo portiere Begovic, che è tornato in Inghilterra per la fine del prestito, è stato ancora finalmente trovato un ricambio … L'articoloal, ma lecon ilper Paquetá

PietroMazzara : Ufficiale #Tatarusanu al @acmilan per 500k euro @MilanNewsit - sportface2016 : #Milan, ufficiale l’acquisto di Ciprian #Tatarusanu: al #Lione 500mila euro - info_rossonero : RT @PietroMazzara: Ufficiale #Tatarusanu al @acmilan per 500k euro @MilanNewsit - GIUSPEDU : RT @PietroMazzara: Ufficiale #Tatarusanu al @acmilan per 500k euro @MilanNewsit - infoitsport : Lione, ufficiale la cessione di Tatarusanu al Milan: ai francesi 500mila euro -