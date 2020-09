Stretta sui posteggiatori abusivi, multati in 15 (Di venerdì 11 settembre 2020) Continua l'azione sanzionatoria nei confronti dei posteggiatori abusivi: nell'ultima settimana ne sono stati controllati e multati 15. La 'contabilità' delle persone soggette alle sanzioni ... Leggi su cataniatoday (Di venerdì 11 settembre 2020) Continua l'azione sanzionatoria nei confronti dei: nell'ultima settimana ne sono stati controllati e15. La 'contabilità' delle persone soggette alle sanzioni ...

TViweb : Post Edited: A VICENZA STRETTA SUI TASSISTI ABUSIVI: INDIVIDUATI 13, PESANTI SANZIONI PER 5 - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! A VICENZA STRETTA SUI TASSISTI ABUSIVI: INDIVIDUATI 13, PESANTI - ThorinPie : @BadMedic Non facevamo prima a scambiarsi una stretta di mano sui co***oni che facevano prima? - generacomplotti : RT @surfingcasarba: Il Covid, i 5 g, il complotto plutogiudaicomassonico - surfingcasarba : Il Covid, i 5 g, il complotto plutogiudaicomassonico -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sui Stretta sui posteggiatori abusivi, multati in 15 CataniaToday Covid, 1616 contagi e 10 vittime. L'Iss: situazione in peggioramento

"La riduzione del periodo di quarantena da 14 a 10 giorni "comporterebbe una perdita di rilevamento dei casi sintomatici tra i contatti stretti dei casi confermati di circa il 6%". E' quanto afferma l ...

Francesco Barachetti: chi è l'elettricista indagato nell'inchiesta sui fondi della Lega

L'imprenditore Francesco Barachetti, titolare della Barachetti Service s.r.l., è indagato nell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission che ha portato ieri agli arresti domiciliari i tre commercialis ...

"La riduzione del periodo di quarantena da 14 a 10 giorni "comporterebbe una perdita di rilevamento dei casi sintomatici tra i contatti stretti dei casi confermati di circa il 6%". E' quanto afferma l ...L'imprenditore Francesco Barachetti, titolare della Barachetti Service s.r.l., è indagato nell'inchiesta sulla Lombardia Film Commission che ha portato ieri agli arresti domiciliari i tre commercialis ...