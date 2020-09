Sicilia. Si schianta contro il muore dopo malore in auto: conducente muore sul colpo (Di venerdì 11 settembre 2020) Catania. Si schianta contro il muro dopo malore, muore 65enne di Maletto, provincia di Catania. La notizia, pubblicata nelle pagine cartacee de La Sicilia ha causato sgomento nella comunità per i tanti che quell’uomo lo conoscevano. I fatti sono accaduti nella giornata di ieri a Linguaglossa (CT), esattamente davanti al cimitero comunale. Proprio nel muro di … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia schianta

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

L’anno scorso, Charles Leclerc, trionfando a Monza, aveva acceso la speranza dei ferraristi, oggi sull stesso circuito il monegasco è andato a schiantarsi al 25° giro, uscendo miracolosamente illeso d ...Incidente e ritiro per Charles Leclerc. Dopo Sebastian Vettel termina anzitempo anche la gara della Ferrari del monegasco che, dopo aver sfruttato la safety car per salire in quarta posizione, perde l ...