Si fingevano poliziotti per rapinare: 5 arrestati a Milano (Di venerdì 11 settembre 2020) commenta Le forze dell'ordine hanno arrestato cinque rapinatori, che fingendosi poliziotti e indossando divise e pettorine si sono resi responsabili nel maggio del 2019 di una violenta rapina, ... Leggi su tgcom24.mediaset

giannettimarco : RT @Affaritaliani: Arrestata banda di rapinatori che si fingevano poliziotti - Affaritaliani : Arrestata banda di rapinatori che si fingevano poliziotti - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Si fingevano poliziotti per rapinare: 5 arrestati a Milano #milano - MediasetTgcom24 : Si fingevano poliziotti per rapinare: 5 arrestati a Milano #milano - SkyTG24 : #Milano, si fingevano poliziotti per rapinare: cinque arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : fingevano poliziotti Si fingevano poliziotti per rapinare: 5 arrestati a Milano TGCOM Si fingevano poliziotti per rapinare: 5 arrestati a Milano

Le forze dell'ordine hanno arrestato cinque rapinatori, che fingendosi poliziotti e indossando divise e pettorine si sono resi responsabili nel maggio del 2019 di una violenta rapina, avvenuta a Milan ...

In calo truffe agli anziani inel 2020, ma meno di altri reati

Anche le truffe agli anziani quest'anno sono in calo per effetto del lockdown, ma il decremento (-13,3% nei primi sette mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019) e' meno consistente rispet ...

Le forze dell'ordine hanno arrestato cinque rapinatori, che fingendosi poliziotti e indossando divise e pettorine si sono resi responsabili nel maggio del 2019 di una violenta rapina, avvenuta a Milan ...Anche le truffe agli anziani quest'anno sono in calo per effetto del lockdown, ma il decremento (-13,3% nei primi sette mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2019) e' meno consistente rispet ...