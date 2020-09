Scuola, il report: “Presidi senza mascherine”. Ma Arcuri dice: “Entro il 14 arriveranno pezzi per coprire due settimane” (Di venerdì 11 settembre 2020) È una corsa contro il tempo quella delle mascherine chirurgiche acquistate dal Commissario straordinario Domenico Arcuri per i docenti, il personale Ata e tutti gli allievi. A scommettere per primi sulla ricezione del materiale sono i dirigenti scolastici che ad oggi, secondo un’indagine di “Cittadinanzattiva” non ne hanno ricevute a sufficienza per le esigenze quotidiane dei docenti e degli studenti. E proprio per questo molti presidi hanno chiesto alle famiglie di portarle da casa. La maggior parte degli istituti ha avuto un numero di dispositivi che bastano per pochissimi giorni. Eppure Arcuri e il ministero dell’Istruzione continuano in queste ore ad assicurare che ne arriveranno altre prima della campanella di lunedì: “Agli istituti di ogni ordine e grado – ha spiegato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) È una corsa contro il tempo quella delle mascherine chirurgiche acquistate dal Commissario straordinario Domenicoper i docenti, il personale Ata e tutti gli allievi. A scommettere per primi sulla ricezione del materiale sono i dirigenti scolastici che ad oggi, secondo un’indagine di “Cittadinanzattiva” non ne hanno ricevute a sufficienza per le esigenze quotidiane dei docenti e degli studenti. E proprio per questo molti presidi hanno chiesto alle famiglie di portarle da casa. La maggior parte degli istituti ha avuto un numero di dispositivi che bastano per pochissimi giorni. Eppuree il ministero dell’Istruzione continuano in queste ore ad assicurare che nealtre prima della campanella di lunedì: “Agli istituti di ogni ordine e grado – ha spiegato il ...

