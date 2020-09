Scuola Americana di Firenze: Bimbo con Febbre Alta, È Covid. 14 Studenti e Due Maestre in Quarantena (Di venerdì 11 settembre 2020) L’International School of Florence aveva riaperto i battenti il settembre, un bambino di 8 anni è risultato positivo e ora 14 compagni e due insegnanti sono in Quarantena. Dopo ben 6 mesi di chiusura totale era stata riaperta ma subito è scattato l’allarme. Accade a Firenze, più precisamente nell’International School of Florence a Bagno a Ripoli, una Scuola Americana, in cui uno studente al secondo anno della Scuola primaria è risultato positivo dopo l’inizio delle lezioni avvenuto il 3 settembre. Aveva frequentato le lezioni per 3 giorni, poi domenica ha iniziato ad accusare Febbre Alta ed altri sintomi riconducibili al Covid. I genitori, allarmati hanno subito allertato la ... Leggi su youreduaction

Nelle ore precedenti erano emerse altre situazioni simili: all’International School of Florence di Bagno a Ripoli, la scuola americana, una classe intera, una seconda, e due insegnanti sono ...

