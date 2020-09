Sci alpino, Nazionali femminili in raduno a Cervinia e Saas Fee (Di venerdì 11 settembre 2020) Le Nazionali femminili di sci alpino proseguono la preparazione in vista della prossima stagione. La squadra polivalenti di Coppa del Mondo sarà in raduno da lunedì 14 a lunedì 21 settembre sul Plateau Rosà di Cervinia (Aosta). Queste le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Le atlete saranno guidate dall’allenatore responsabile Giovanni Feltrin e dei tecnici Paolo Stefanini e Paolo Deflorian. Nella stessa settimana, sempre a Cervinia, si alleneranno anche le tre atlete del gruppo Elite, ossia Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, seguite come di consueto dal direttore tecnico Gianluca Rufi e ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Ledi sciproseguono la preparazione in vista della prossima stagione. La squadra polivalenti di Coppa del Mondo sarà inda lunedì 14 a lunedì 21 settembre sul Plateau Rosà di(Aosta). Queste le convocate dal direttore sportivo Massimo Rinaldi: Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Nadia Delago, Verena Gasslitter, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Le atlete saranno guidate dall’allenatore responsabile Giovanni Feltrin e dei tecnici Paolo Stefanini e Paolo Deflorian. Nella stessa settimana, sempre a, si alleneranno anche le tre atlete del gruppo Elite, ossia Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, seguite come di consueto dal direttore tecnico Gianluca Rufi e ...

