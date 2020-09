Salva i fratelli dalle fiamme, ma per lei non c’è scampo. Patrizia, muore a 49 anni (Di venerdì 11 settembre 2020) Si chiama Patrizia Napolitano ma per tanti è solo un’eroina! È stata una donna-coraggio, una di quelle eroine d’altri tempi. Probabilmente consapevole di vivere gli ultimi minuti della vita. Ma Patrizia, 49 anni, non li ha sprecati. Anzi. Si è gettata nelle fiamme quando il suo sguardo ha incrociato solo quello di uno dei suoi tre fratelli precipitatosi all’esterno visto che la loro abitazione, quasi all’alba ma quando il buoi ancora avvolge uomini e cose, veniva rapidamente divorata dal fuoco. Incredibile ma vero: Patrizia è tornata indietro, lei che era già Salva: dentro c’erano altri due fratellli, soprattutto uno (il più fragile) afflitto dalla cecità. Non avrebbe mai potuto trovare la ... Leggi su caffeinamagazine

