Regionali, l'ultima di Toninelli: attacco a De Luca (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti"L'accozzaglia delle liste di De Luca dà già l'idea di litigiosità e di difficoltà della tenuta di una eventuale nuova giunta De Luca. Se hai da spartirti le poltrone tra così tanta gente, significa che hai qualche difficoltà. La Campania ha una grandissima possibilità con Valeria Ciarambino. per questo chiediamo ai campani di andare oltre la mediaticità e scegliere la concretezza". Lo ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervenuto con la candidata alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino alla conferenza stampa pubblica per dire basta al pedaggio della Tangenziale di Napoli. "La nostra proposta – ha sottolineato Toninelli

