Pres. Pescara: "ADL responsabile, mica è andato in Lega sapendo di essere positivo!" (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso di Supersport 21 su Canale 21 è intervenuto il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani: "Procura federale su ADL? Non si può pensare che ADL sia andato in assemblea sapendo di avere un problema, non se l'aspettavo ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Pres. Pescara: 'ADL responsabile, mica è andato in Lega sapendo di essere positivo!' - tuttonapoli : Pres. Pescara: 'Ho chiesto Tutino al Napoli, potrei prendere Palmiero...' - infoitsport : Obiettivi, Pres. Pescara: “Ho l’accordo con la Roma. Riccardi da noi la prossima settimana” - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Sebastiani (Pres. Pescara): “Per Riccardi ho un accordo con la Roma. E’ tutto fatto” - MundoNapoli : Pres.Pescara Sebastiani: “Venerdì 11 settembre, affronteremo in amichevole il Napoli al San Paolo” -

Ultime Notizie dalla rete : Pres Pescara Sebastiani, pres. Pescara: "Ho chiesto Tutino al Napoli. Potrei prendere Palmiero" 100x100napoli.it Pres. Pescara: "Ho chiesto Tutino al Napoli, potrei prendere Palmiero..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara: “Al di là di Verratti, Immobile e Insigne, ci sono tanti giocatori nel giro della nazionale che sono passati ...

Obiettivi, Pres. Pescara: “Ho l’accordo con la Roma. Riccardi da noi la prossima settimana”

A lungo accostato anche alla Fiorentina, il giovane della Roma Riccardi dovrebbe finire al Pescara. Lo ha annunciato lo stesso Presidente degli abruzzesi A lungo accostato anche al club viola, il futu ...

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Sebastiani, presidente del Pescara: “Al di là di Verratti, Immobile e Insigne, ci sono tanti giocatori nel giro della nazionale che sono passati ...A lungo accostato anche alla Fiorentina, il giovane della Roma Riccardi dovrebbe finire al Pescara. Lo ha annunciato lo stesso Presidente degli abruzzesi A lungo accostato anche al club viola, il futu ...