Napoli-Pescara, programma e telecronisti Sky Sport amichevole 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Napoli-Pescara, match valido come amichevole del precampionato 2020. Gli azzurri affrontano gli abruzzesi, compagine di Serie B, in questa sfida che li porterà ad avvicinarsi alla nuova stagione ufficiale. I ragazzi di Gattuso scendono in campo contro la squadra di Oddo allo stadio San Paolo alle ore 18 di venerdì 11 settembre, chi riuscirà ad avere la meglio in questo test? Napoli- Pescara sarà visibile in pay per view su Sky Primafila con la telecronaca di Daniele Barone e gli interventi da bordocampo di Massimo Ugolini e Francesco Modugno. Leggi su sportface

