Napoli, caso De Laurentiis: tutti negativi i tamponi effettuati su calciatori e staff (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Napoli, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 del presidente Aurelio De Laurentiis, ha comunicato l’esito dei tamponi effettuati su tutti i calciatori e membri dello staff che, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Buone notizie dunque per il club partenopeo che, nonostante l’isolamento del proprio patron, potrà proseguire senza problemi la preparazione in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 agosto, con esordio allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma. Leggi su sportface (Di venerdì 11 settembre 2020) Il, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 del presidente Aurelio De, ha comunicato l’esito deisue membri delloche, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Buone notizie dunque per il club partenopeo che, nonostante l’isolamento del proprio patron, potrà proseguire senza problemi la preparazione in vista della prima giornata di campionato in programma domenica 20 agosto, con esordio allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma.

