Myriam Catania chi è? Età, carriera, vita privata e Instagram (Di venerdì 11 settembre 2020) Myriam Catania sarà nel cast dell’attesissimo reality show condotto ‘Grande Fratello Vip 5’, ma non tutti sanno: chi è, età, vita privata e Instagram Myriam Catania, Fonte foto: GettyImagesLa prossima settimana andrà in onda la quanta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, condotto dall’amatissimo Alfonso Signorini, e tra i tanti concorrenti che vi parteciperanno vi sarà anche la nota attrice, doppiatrice italiana ed ex compagna di Luca Argentero, Myriam Catania: chi è, età, carriera, vita privata e Instagram. Myriam è nata a Roma il 12 dicembre ... Leggi su chenews

GossipItalia3 : Myriam Catania, la ex di Luca Argentero rivela: «Non siamo rimasti amici» #gossipitalianews - infoitcultura : Myriam Catania pronta per il GF VIP 5 si confessa: “Io e Luca Argentero non siamo amici” - infoitcultura : Myriam Catania: «Perché io e Luca Argentero non siamo rimasti amici» - infoitcultura : Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania, consigli a Luca Argentero - infoitcultura : Myriam Catania: 'Io e Argentero? Non siamo rimasti amici, ecco perché' -